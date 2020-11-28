說話是門藝術！一名外科醫師年輕時還不諳世事，在檢查病患的肛門時，接連問出無禮問題，徹底激怒對方，事後不但失去了執刀機會，還接到投訴單，「請你們那年輕醫生，在詢問病患一些病史的時候，必須要更謹慎一些」，讓他從這次的經驗中學到不少。

外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》分享，他剛開始看診時，還不知道該要如何問診，當時遇到一名40多歲的男病患，表示他的肛門不舒服，於是陳榮堅立刻安排做了肛門指診，「進去一摸就摸到很多纖維化」，於是便好奇地問病患：「你每天都有在使用肛門嗎？」話才一脫口而出，他自己都後悔了。

陳榮堅事後回想坦承：「這句話我這一輩子都會記得，我怎麼會去問這句話」，而當時病人聽到後也立刻嗆：「誰不每天用肛門，你不是放屁大便都要用，不然是拿來幹嘛」，然而陳榮堅還是傻傻地問下去，「我的意思是說，像你這麼多疤痕，是不是有一些『不當的性行為』？」果然這句話一秒引爆對方怒火。

陳榮堅問病患奇怪問題瞬間惹怒對方。(圖/翻攝自youtube)

病患直呼陳榮堅沒禮貌，「難怪掛診的病人這麼少」，又氣得大罵：「我太太就在外面，你說我什麼不當性行為。」不怕死的陳榮堅還是反問：「那你為什麼裡面會這麼多疤痕組織？」這才知道原來病人有痔瘡困擾，但每次都用橡皮筋綁住，才會造成疤痕組織增生，他立刻就開了藥膏和塞劑給病人，才讓這齣鬧劇落幕。

(中時新聞網)