金曲歌王蕭敬騰最近也在自己的YouTube頻道上開設新單元《蕭房車》，目前已更新到第2集，單元內容主要由蕭敬騰詢問素人「你要去哪裡」並取得當事人同意後，載他們到目的地；當中蕭敬騰更化身為許願池，若素人有什麼小小心願，他也可以一起幫忙完成。

個性害羞的蕭敬騰笑稱自己每次要和路人開口都很卡，會一直說「等一下」、「不要啦」，這也讓製作團隊說：「到現在你還跨不出那一步，你到底有多久的時間才跨得出去」，蕭敬騰為了要克服自己內心障礙，更在街邊隨性跳起一段「蕭式搖滾步」。

蕭敬騰被工作團隊笑克服不了心魔 (圖/ 翻攝自YouTube/ 蕭敬騰官方專屬頻道 )

經過在捷運站被一位素人拒絕後，蕭敬騰終於克於心魔，在街上找到另一位願意接受他的邀請，載她前往朋友的慶生會；在車上，蕭敬騰向素人簡單介紹一下節目的內容與方向，並說如果有小心願的話，他也可以協助完成，沒想到素人靈機一動，提出能否為朋友獻唱一首生日快樂，蕭敬騰也馬上答應，並說可以再多加一點驚喜。

原本蕭敬騰想用「帶男朋友出席」這個理由當作驚喜點，沒想到這位素人已是人妻，最後只好改為兩人是相織多年的好友為由，才會一同出席；等到了目的地，眾人對這位「多年好友」的出現感到震驚；蕭敬騰除了擁抱之外，更大方獻唱「生日快樂」獻給當日壽星，現場頓時變成一場小型歌迷見面會。

蕭敬騰的出現，讓在場所有人大感震驚 (圖/ 翻攝自YouTube/ 蕭敬騰官方專屬頻道 )

(中時新聞網)