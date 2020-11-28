埔里鎮「山城健康蔬食生活節」28日下午於仁愛公園周邊封街，舉辦壓軸的辦桌活動。

埔里鎮「山城健康蔬食生活節」28日下午於仁愛公園，舉辦壓軸活動，包括埔里鎮長廖志城、立委馬文君和多位縣議員皆出席，和鎮民一起吃素顧健康，共同迎接未來一系列的祈安清醮活動。

廖志城說，迎接29日開始的清醮活動，鎮民將一起茹素，特別提前在16日至28日在鎮內舉辦蔬食生活節，透過節慶式的活動，活絡地方產業；馬文君則說，最近回來埔里都非常熱鬧，因為12年一次的祈安清醮到了，鎮公所認真辦許多活動，把地方人潮、人氣都炒熱起來，全鎮民一起吃素7天的祈福傳統，更是絕無僅有，祝福活動圓滿成功。

議員陳宜君說，吃素是世界風潮，埔里農產豐富，有很好的資源發展蔬食生活節，希望這個活動可以年年舉辦；議員林芳伃則說，很期待今天的辦桌，可以吃到專業大廚推出的蔬食，接下來也是埔里的清醮活動，在這個時間點舉辦活動別具意義，希望大家吃完素健康又順利。

壓軸活動包括「蔬食壓箱展寶賽」和「山城風味蔬食宴」，蔬食壓箱展寶賽由投縣各個客家、新住民、社區族群組隊進行料理競賽，使用的食材皆是縣內各鄉鎮的新鮮蔬果；山城風味宴則由飯店大廚親自料理，秉持種在地、食當季的精神，帶民眾品嚐一道道豐富多元的蔬食佳餚，領會吃素的樂趣，樂迎地方盛事。

(中時 )