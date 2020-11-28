愛愛時千萬別叫錯女友的名字，否則代誌就大條了！就有一名男網友表示，他因為一時太嗨，竟然叫了「前女友」的名字，現任女友聽到當場氣炸，直接穿衣服走人，讓他無奈發文說，自己不是一個劈腿的渣男，還向網友求助如何才能讓女友消氣。

原PO在論壇《mobile01》表示，自己犯了全天下男人都有可能犯的錯誤，就是「跟女友在幹那檔子事的時候太爽，叫了前女友的名字」，女友當下臉色大變，直接把他推開，立即穿上衣服甩門走人。他強調，自己真的很愛她，喊出前女友名字真的是不小心的。

原PO說，他事發後打給女友好多通電話都沒接，也傳了很多訊息道歉，直到幾天後的早上才收到女友回覆：「我不會因為這樣就否定你對我的好，但你叫出前女友的名字真的讓我很受傷，讓我冷靜幾天，我們再當面好好談談。」

原PO沮喪的詢問網友「這樣的訊息是要分手嗎？」，還說，自己準備了iPhone12與女友很喜歡的按摩店全套療程，但該送哪一個，很怕自己的蠢腦袋又選錯。

網友則回覆建議「以後都叫老婆、寶貝就好」、「帶去渡假吧，可以暫時轉移她腦中注意力，給她錢，她腦中還是會一直想，忘不了」、「別送禮物，不然以後看到禮物就會想起這件事，讓時間沖淡一切」、「如果還有下次做愛的機會，先用膠帶把嘴給封死」。

(中時新聞網)