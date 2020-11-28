投縣府文化局27日晚間在演藝廳，邀請國寶大師黃俊雄帶領真五洲布袋戲團，演出經典作品「雲州大儒俠『武林大風暴』」，吸引數百位民眾扶老攜幼，到場爭睹大戲風采，高齡近90歲的黃俊雄親自為布袋戲配音，一人分飾10多個角色，令觀眾驚豔不已。

表演一開始，依民俗慣例由扮仙祈福拉開序幕，緊接著由黃俊雄帶領團隊演出家喻戶曉的布袋戲經典劇碼「雲州大儒俠『武林大風暴』」，經典角色「史艷文」貫穿全場演出，黃大師也親自操偶、配音，從百年前的8吋戲偶到現代大型戲偶，無不栩栩如生，高潮迭起；同時也配合幕後現場演唱曲目，苦海女神龍、細細震等膾炙人口的布袋戲歌曲，曲曲驚豔動聽，令觀眾感受到布袋戲聽覺震撼魅力。

黃俊雄多年來致力於本土文化藝術的發展及推廣，讓更多的人認識所謂的「布袋戲」文化；從最早期的扁擔戲、到傳統小型布袋戲、再到電視布袋戲、直至改良過的大型電影布袋戲等，已百餘年的歷史，背負著傳承的使命。

投縣文化局長林榮森表示，布袋戲是傳統文化技藝，陪伴4、5年級民眾長大的重要娛樂，但隨著時代環境轉變，布袋戲逐漸式微沒落。因此縣府多年來為使布袋戲文化能發揚傳承，特別在傑出演藝團隊為布袋戲保留一些名額，同時在藝起同樂、藝術下鄉表演等也邀請布袋戲傑出演藝團隊展演，希望喚起老一輩民眾的回憶，也讓過去較沒有機會接觸布袋戲的年輕族群，感受布袋戲帶來的文化魅力。

(中時 )