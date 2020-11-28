日本Oricon連續5年舉辦投票，票選「最喜歡的媽媽藝人」，由千名10代至50代網友的意見做統計，日前公開結果冠軍居然是新手媽媽北川景子，她才得到「最想擁有的臉蛋」頭銜，看出她在當地人氣有多旺。

Oricon在10月30日至11月4日期間，找來千名10代至50代的網友投票，統計出第五屆「最喜歡的媽媽藝人」排行榜，冠軍是產後積極復出的北川景子，她今年首次進榜就奪冠，儘管她是新手媽媽，但產後迅速回歸平時和先生DAIGO的互動也很率真，親切形象大受好評，有網友肯定地表示，「如果北川景子是我的媽媽，我會感到很驕傲」。

而第2名至第10名分別是渡邊杏、仲里依紗、乙葉、木村佳乃、辻希美、榮倉奈奈、上戶彩、SHELLY、北斗晶；但前4年幾乎有入榜的小倉優子，疑似因二度婚變，形象不如以往，今年沒有上榜。

北川景子和音樂人DAIGO在2016年結為夫妻，在今年9月生下一個可愛的女兒，產後積極復出外，也經常花時間和先生一起帶女兒出遊，相當享受家庭生活。

(中時新聞網)