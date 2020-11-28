針對國會萊豬攻防爆發肢體衝突，被鎖喉架走拉開的台灣基進立委陳柏惟今天批評，對國民黨立委丟豬內臟很不齒。他並強調發生衝突時，很多人手抓著他，一方面說要保護他、一方面又從後偷襲，他「整叢好好，不用煩惱」，想演被害者都演不出來，希望國會能盡早恢復正常，並還發下豪語「下次要挑戰36人」。

陳柏惟曾在網路公開嗆聲國民黨，他要「1個打35個」，立法院27日朝野立委因萊豬攻防發生肢體衝突，陳被國民黨立委林為洲架走拉開退場。陳柏惟今天在台中市回應媒體時表示，豬內臟是珍貴的食物，養尊處優的貴族不知道老百姓辛苦，令他感到不齒。他並強調，如果未來再來一次，他的態度只會比現在更強硬，再發豪語說；「下次要挑戰36人」。

陳柏惟直接點名林為洲指出，在他心目中的地位，已從「真小人」提升到「偽君子」，動手第一時間還在他後面講「柏惟、柏惟，我幫你拉開、我保護你」，後來變成「手滑」，這個叫做「背刺」，當時，還有很多人手抓著他，一方面說要保護他、但是一方面又在後面偷襲他。

「我整叢好好，不用煩惱」，陳柏惟還脫下外套，內穿短袖T恤秀出雙手說，他全身上下想找一個流血、破皮的地方都沒有，想演一個被害者的角色，也演不出來。不過，他也叫屈指稱，媒體居然報導「我站著的」打輸了、「躺在地上的」打贏了，他對荒謬的行為及媒體報導無法理解。

對前立委顏寬恒在網路發文批評「把國民黨立委都打死了，那又如何」一事。陳柏惟指出，政黨就是一種意志、商品，就像是房屋公司的房屋，他覺得癌的發言不值一提、可信度非常低。他並建議顏， 國民黨這個商品已經沒有什麼好賣的，要趕快加入其他房產公司，不然，再走也走不遠。

(中時 )