交通部觀光局將2021年訂為「自行車旅遊年」，今日推出16條精選路線，並由交通部長林佳龍率領部會局處一級主管，進行7天6夜的環島接力賽。林佳龍表示，任內推出環島自行車道升級4年計畫，經費從原先的16億元，加倍為32億元，台灣被譽為自行車王國，就要發揮其優勢，台灣品牌有了價值，觀光價格才會更優。

觀光局配合推廣2021自行車旅遊年，整合各管理處路網規劃，結合區域觀光圈、自行車、食宿遊、在地業者，並與旅行社合作開拓市場販售遊程，推出16條多元路線、5大路線型態，包括濱海線（北海岸、雲嘉南嘉義糖鐵、雲嘉南台江、東海岸、澎湖）、河濱線（宜蘭濱海、蘭陽平原、大鵬灣）、環山線（東北角、花東縱谷、日月潭、參山）、山岳線（茂林）、田園線（西拉雅、花東縱谷）等。

林佳龍說，台灣是自行車王國，而明年是自行車旅遊年，制定政策、建設旅遊服務的人，自己都沒去騎，一定會有狀況，因此帶領各局處主管一起騎車去體檢，了解自行車友善環境怎麼建構、還缺什麼，還要與在地討論，一起打造自行車王國。

林佳龍指出，要打造出「台灣等於自行車」的口碑，品牌化才能在國際上更有價值，觀光業也會更有價格。他希望，未來能夠做到國際觀光客來就買一輛自行車，可以給出優惠價，返國時免費幫他們送回去。

林表示，上任後注意到交通部有4年的自行車計畫，他來的時候剛好是最後一年，接下來就斷了，於是他提出新的4年計畫，部裡預算整理一下有16億，後來加倍成32億。過去4年已做出一些成果，車友們的貢獻很大，而政府不可能自己做生意，接下來還要靠大家一起努力。

(中時 )