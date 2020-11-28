國民黨27日在立院動用祭出「豬內臟攻勢」，阻擋行政院長蘇貞昌上台備詢，引起民進黨團總召柯建銘批評，國民黨在黨主席江啟臣帶領下逐漸幫派化、義和團化。對此，國民黨立委陳玉珍回嗆，民進黨一黨獨大下，動用網軍修理自家的高(嘉瑜)小妹，不正是幫派模式嗎？

國民黨團昨在議場內丟豬內臟抗議，柯建銘昨率民進黨團幹部舉行記者會譴責國民黨。面對柯說法，江啟臣今回嗆，柯建銘會講這樣的話，代表國民黨做對了，柯建銘說，「我很意外江啟臣這樣講」，竟然到現在還沒清醒，不清楚在做什麼事情，整天拿道具豬進來杯葛蘇院長施政報告並備質詢，尤其是「秋鬥」遊行後仍不給總質詢，國民黨應該徹底反省檢討。

對此，陳玉珍28日在臉書發文回應，「民進黨立委只關心丟在地上的豬內臟，為何不關心明年有毒豬肉進口來台灣後，對全體國人食安健康的危害？」她表示，在民進黨一黨獨大下，所有立法院議事規則都可以跳過，所有立委的質詢行政官員都可呼攏帶過，這樣才是對在野監督力量最大的戕害。

陳玉珍也再次強調，「真正幫派化的政黨是民進黨，民進黨可以要求過去強烈質詢食安議題的委員把法案撤掉，甚至動用網軍修理自家的高小妹，這不正是黑道大哥教訓小弟，以統治幫派的治理模式嗎？現又有何臉面來批評在野黨？」。

(中時新聞網)