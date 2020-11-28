許多人知道位在新北中和南勢角的烘爐地，卻鮮少有人知道南勢角的華新街，有「小緬甸」之稱，當地的特殊民情、傳統美食，頗具異國風味。由新北市政府舉辦的「設計新北」系列特展，29日最後一天，想了解緬甸或雲滇文化的民眾，得好好把握。

新北市經發局、中華民國設計學會共同舉辦「百華齊新－原生文化‧在地融合」，以華新街為靈感發想基地，邀請各設計領域的青年投入創作，所有作品都在府中15展出。

1960年代，緬甸發生大規模排華事件，緬甸華僑被迫離開家園，其中一部分人輾轉來到南勢角，在這裡住了下來，後來逐漸發展出融合台灣味的緬甸文化；實地到華新街走一圈，儼然置身另一國度。

新北市府建議，想參觀特展的民眾，不妨利用上午時間，先走訪「小緬甸」（南勢角站），品嚐獨特美食、奶茶等；下午再轉往府中參觀特展，不僅能見證台灣的設計能量，更能深入認識已在台生根的緬甸文化。

(中時新聞網)