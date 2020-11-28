台中市都發局長黃文彬行銷台中，展現青春活力，輕鬆彈跳，贏得全場掌聲。（盧金足攝）

台中市建設局長陳大田號召大家12月6日來參加中央公園啟用活動。（盧金足攝）

龍寶建設董事長張麗莉表希望能廣邀更多公益團體，號召大家行善做公益，愛要即時。（盧金足攝）

台中市地政局長吳存金一身勁裝出席公益音樂會，傾聽基層心聲，接地氣，與民眾在一起。（盧金足攝）

秋高天爽，台中市823公園的綠地化身草地野餐音樂會，因應疫情衝擊，社福團體募款銳減，為能協助藝文產業，臻邸嘉年華邀請「極至舞團」開場演出，每年邀請公益團體參加，如台灣行動菩薩助學協會、台灣身心障礙藝術發展協會、張老師基金會等，號召大家行善做公益，愛要即時。

龍寶「臻邸嘉年華」今年移師至823紀念公園，台中市府建設局長陳大田、都發局長黃文彬、地政局吳存金、環保局等市府團隊出席，傾聽民眾心聲接地氣。

市府官員大力介紹台中市宜居城市的重大建設紛啟動，其中位在水湳經貿園區，占地最大的中央公園將啟用。

建設局長陳大田表示，中央公園是亞洲唯一一個在市區裡面最大的都會公園，12月6日將開幕啟用，歡迎大家來參加，台中市長盧秀燕到任後，強調「開不了的工一定開工，完不了的工一定完工」，建設台中讓民眾有感。

都發局長黃文彬指出，早上出門看到台中的藍天，溫暖的陽光，我們何其有幸，住在台中幸福城市，台中市推動「台中樂居金獎」主要強調人與人之間的關係，如何彼此信任、互相幫助，非建物與生俱來的硬體條件。

社區營造需要不斷溝通磨合，透過管委會、住戶、管理維護公司、管理服務人員及起造人等各方面投入，才能創造、維持和樂宜居的生活環境。

黃文彬說，台中樂居金獎就像一個精神指標的容器，生命與溫度來自於社區給予，活動因社區的參與而精采，社區透過活動完成一個重大的里程碑，社區找回向心力。

龍寶建設董事長張麗莉表示，透過各項大型跨社區的聯誼活動，凝聚臻邸家族的朋友們，分享喜悅、歡聚同樂，今日在823砲戰紀念公園舉辦，是繼去年在烏日區園臻邸對面公園舉辦第一屆嘉年華活動後，第二次舉辦相關活動。

用心經營與住戶之間情感的張麗莉更突發奇想，採消費券方式，提供200元市集抵用券供住戶於嘉年華使用，照顧到住戶們，也為今年受到疫情影響的攤商帶來人潮。

(中時 )