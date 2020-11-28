一名網友日前在家中發現一根黑色的條狀物，他起初以為是發霉的金針菇，結果仔細一看，該物品竟然會動，他拍照後分享在臉書地方社團上，詢問是什麼生物？網友馬上回應「渦蟲！」此外，渦蟲具有切斷後能無限再生的特性，因此也是公認世界上超長壽的生物之一。

一名網友在臉書社團「宜蘭知識+」發文表示，他在家中地板發現一根「黑色金針菇」，但仔細一看發現「它」會動，竟是一條活生生的小蟲，小蟲的頭部形狀跟菇類的「菌傘」很像，但身軀細長還有點扭曲，他詢問網友是什麼生物，結果網友馬上就回答「陸生渦蟲」。

渦蟲的再生能力非常強，把渦蟲從腦部中心縱向切開，失去的部分會再生出來，成為兩條個體完好的渦蟲。（示意圖/達志影像/Shutterstock提供）

事實上，「陸生渦蟲」是一種肉食性動物，以水蟲、蚯蚓、蛞蝓等為食，再生能力非常強，把渦蟲從腦部中心縱向切開，失去的部分會再生出來，成為兩條個體完好的渦蟲。此外，牠也是「環境良好的指標生物」，因為牠對生活環境很挑剔，稍有汙染便無法生存，這也代表著該網友的家中環境非常乾淨。

也因為渦蟲「切不死」的特性，牠又被稱作地球上「不死的生物」，與蛤蜊、燈塔水母、水熊蟲和輪蟲並稱地球上超長壽的五種生物。

(中時新聞網)