音樂會的壓軸曲目由謝玉燕老師帶領 14 名學員與家長共同演出。（袁庭堯攝）

中華民國兒童慈善協會推動聽損孩童音樂復健課程已20多年。（袁庭堯攝）

中華民國兒童慈善協會28日下午在國立科學工藝博物館舉辦「聽見貝多芬-聽損兒童音樂會」，來自高雄、嘉義、台南、屏東、台東等地共37位聽損兒童，透過肢體律動、歌唱及樂器演奏，展現辛苦學期成果。

中華民國兒童慈善協會推動聽損孩童音樂復健課程已20多年，全台各地共有37個班級、200多位孩童，每3年分北、中、南區舉辦音樂成果發表 會，讓聽損孩童擁有展現自信的表演舞台與機會。

理事長洪珮珮表示，聽損孩子透過音樂的學習，可強化聲音訊息的處理，提升聽與說的敏銳度與節奏感。對增進人際關係與專注力、語言表達及聽語理解皆有幫助。

就讀台中科大的陳莉文是兒慈高雄音樂律動班第一屆畢業生，2011年曾獲總統教育獎。就讀高師大的劉能禕同學畢業於兒慈台東音樂班第一屆，繪畫天賦亦倍受肯定。2人今年特地登台擔綱主持，以自身故事及正向熱誠的態度鼓舞學弟妹們。

受今年疫情影響，戴口罩的規定限制了孩子對老師唇形的辨識，增加學習障礙。有台灣口罩公司研發針對聽損人士的「透明」友善口罩，提供協會老師及孩童試戴，未來若克服成本、材質，有望普及、造福更多聽障朋友。

音樂會的壓軸曲目由謝玉燕老師帶領 14 名學員與家長共同演出氣勢磅礡的「雷鳴與閃電」，結尾響徹雲霄的鈸聲也為音樂會畫下完美句點。

(中時 )