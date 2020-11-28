青年網路公民素養論壇省思網路素養。（呂筱蟬攝）

桃園市青年事務局28日舉辦「青年網路公民素養論壇：失控的鍵盤」，邀請各界探討現代社會值得關注的網路霸凌、假新聞及網路隱私三大議題，透過Youtuber、部落客等以親身經歷與青年對談，喚起大家對網路素養的關注及反思。

網路霸凌議題邀請Youtuber反骨男孩成員之一的酷炫，以黑人抬棺事件為例，分享身為網路紅人在享受流量的同時，在面對群眾檢視壓力下如何調整心態。人氣部落客麗莎也分享在自媒體時代，因分享錯誤旅遊資訊後，面對網路上排山倒海的輿論攻擊下，從挫折一路調整心態重新出發。

假新聞議題邀請上報總主筆陳嘉宏、年代主播吳宣儀以媒體人角度探討假新聞帶給社會的衝擊，並分享在資訊爆炸的時代如何辨別真假新聞；網路隱私議題則由Youtuber一隻阿圓及iWIN網路內容防護安全機構代表劉昱均，用案例分享最常見的網路安全隱私問題，還有教導大家碰到危險時因第一時間對外求助。

論壇最後設計告解室環節，邀請市長鄭文燦一同與談。青年局長顏蔚慈表示，現在已是網路世代，透過論壇呈現網路公民素養觀點，藉此引發青年思考外，也進而產生自己在面對網路議題時的觀點及正確態度。

(中時 )