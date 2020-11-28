小金門香芋頭前進台北 今起2天希望廣場開賣 18:092020/11/28 中時 李金生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 小金門芋頭以香濃綿密出名，廣受鄉親和遊客歡迎。（中時資料照片／李金生攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小金門香芋頭跨海前進台灣，今（28）日起連2天在台北希望廣場開賣。（金門縣政府提供） 金門農產品跨海赴台展售，農糧署派員到場打氣。（金門縣政府提供） 小金門香芋頭跨海前進台灣，今（28）日起連2天在台北希望廣場開賣，與懷念家鄉好口味的鄉親分享，限量500公斤要把握難得好機會。 縣府和縣農會為推廣行銷在地農產品，特遠赴台北市林森北路、北平東路口一帶的希望廣場，設攤舉辦烈嶼鄉芋頭銷售會，同時展售蜂蜜及有機香菇等多項農產(加工)品。 縣府建設處說明，小金門芋頭以香濃綿密出名，為確保民眾食的安全，此次銷售的產品均經縣府在採收期間，派員到田間採樣送交農委會藥物毒物試驗所做381種農藥殘留檢驗，結果為「合格」，請民眾安心選購。 (中時 ) #芋頭 #廣場 #希望 #小金門 #縣府 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 歡慶移民節 金門「異國百老匯派對」盼促文化共融 15:022020/11/28 寶島 全障運登場 台東之光陳富貴挑戰9項目 04:102020/11/28 地方新聞 金門陽翟大街熱鬧 金東電影院「弄獅」迎遊客 16:212020/11/28 生活 連晨翔個性不合分手舊愛1年 04:102020/11/28 娛樂新聞 舊愛馬桶小開爆新戀情 林志玲久違現身「巴掌臉更小了」 15:332020/11/28 娛樂 為顧發展遲緩女一度重度憂鬱 她組支持團體盼助更多人 13:592020/11/28 寶島 小王闖家門拿「床戰衛生紙」送女方公公求成全 丈夫臉綠了 12:552020/11/28 社會 他花1萬買「天才小釣手」匯款後突遭取消 賣家：市價已漲4萬 11:062020/11/28 社會 新竹SOGO周年慶 首日破3.1億 首個周末預期有噴發式消費 11:062020/11/28 生活 擁有文青式的快樂其實很簡單！踏進故宮的十個完美理由 16:252020/11/28 生活 寶島熱門新聞 嘉義歡喜財神祭起跑 台灣第1支口罩神將團成軍 - 寶島 小金門香芋頭前進台北 今起2天希望廣場開賣 - 寶島 歡慶移民節 金門「異國百老匯派對」盼促文化共融 - 寶島 萬尊神像駕臨安西府 蔡英文開光8萬8千台斤米製巨龍 - 寶島 3歲男童赴校慶走失 三灣警助尋家人 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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