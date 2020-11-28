小金門香芋頭跨海前進台灣，今（28）日起連2天在台北希望廣場開賣。（金門縣政府提供）

金門農產品跨海赴台展售，農糧署派員到場打氣。（金門縣政府提供）

小金門香芋頭跨海前進台灣，今（28）日起連2天在台北希望廣場開賣，與懷念家鄉好口味的鄉親分享，限量500公斤要把握難得好機會。

縣府和縣農會為推廣行銷在地農產品，特遠赴台北市林森北路、北平東路口一帶的希望廣場，設攤舉辦烈嶼鄉芋頭銷售會，同時展售蜂蜜及有機香菇等多項農產(加工)品。

縣府建設處說明，小金門芋頭以香濃綿密出名，為確保民眾食的安全，此次銷售的產品均經縣府在採收期間，派員到田間採樣送交農委會藥物毒物試驗所做381種農藥殘留檢驗，結果為「合格」，請民眾安心選購。

(中時 )