高雄市長陳其邁（前排右五）出席大樹農特產品創意行銷活動，戴上白色高帽化身型男主廚， 力推大樹優質農產品。（林雅惠攝）

高雄市長陳其邁被評為台灣人最不欣賞的6都市長，為了塑造新形象，28日出席大樹農特產品創意行銷活動時，戴上白色高帽化身型男主廚，以大樹特產白玉君子苦瓜料理苦瓜丁香辣醬及比薩，大秀廚藝。

現場除了市長大展身手外，義大皇家飯店義大利主廚也端上了一道鳳梨苦瓜雞慕斯沙拉，以大樹特產為食材的料理與市長PK，並邀請大樹區農會理事長梁源泰、總幹事張清榮、祕書歐幸娟等人擔任美食試吃團。

農會總幹事張清榮擔任講評指出，不管是充滿大樹特色的君子舞白裙或是台西合併的披薩及沙拉，三道菜餚都十分美味而難分高下，料理美味與否在於食材，台上料理的食材都是大樹當地所產，這才是美味的關鍵。

陳其邁強調，他吃美食很內行，但不是烹飪專家，自謙做菜很「兩光」（意指外行），平時在家也很少下廚，希望化身主廚有助行銷大樹區苦瓜、鳳梨等農特產品。

陳其邁更與現場民眾互動有獎徵答，推薦大樹觀光景點，包括大樹舊鐵橋、三和瓦窯、佛陀紀念館、鳳梨觀光工廠、阿月冰店及阿枝姨海產粥等好吃又好玩的人氣景點，並贈送民眾白玉苦瓜作為獎品，現場氣氛有趣、熱絡。

(中時 )