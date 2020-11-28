嘉義市長黃敏惠（中）欣喜看到「再造木都」計畫展現成果。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（前排中）期勉木藝師為再造木都的願景加油。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠（第二排中）期許舊屋力店家及二代木業匠師，為重現木都風華努力。（廖素慧攝）

嘉義市政府執行再造歷史現場計畫，28日發表舊屋力計畫、嘉義舊監宿舍群、老屋卸妝等搶救老屋、再造木都的成果，追尋及登錄木藝師，設計「全民線上木屋地圖」，提供民眾上網登錄老屋資訊，希望集眾人之力再創木都新風景。

市長黃敏惠頒發獎牌、感謝狀獲得今年舊屋力計畫補助的店家，也為二代木業匠師信物掛牌，同時首映嘉義市木業發展紀錄片「木都＋1」。

黃敏惠表示，1979年嘉義市有301家製材廠，現今卻只剩下15家，現有17位具有傳承技術的木藝匠師，市府已登錄蔡共新、李宗霖2位木雕藝師，另有3位持續追蹤中，透過「再造歷史現場」計畫培育出5位人才投入舊屋修繕及老屋卸妝計畫，為木都2.0的願景努力。

黃敏惠表示，嘉義市是畫都，也是木都、木之城，1930年代有近10分之1的市民從事木材相關行業，為了找回木都文化，7年來持續推動「舊屋力補助計畫」、嘉義舊監獄宿舍群「以修代租」，今年新推出「老屋卸妝計畫」，很高興看到有成效。

文化局長盧怡君指出，2018年起文化局執行再造歷史現場計畫，整理各製材廠的歷史，盤點木匠人才資料，開課培訓木業人才，修繕閒置空間作為實驗木場，開創市場供需，讓木業人才執行「舊屋力」及「老屋卸妝」計畫。

文化局並設計「全民線上木屋地圖」，提供民眾上網登錄老屋資訊，集眾人之力建立全市木屋大地圖。

(中時 )