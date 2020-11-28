新崛江封街3天辦手搖茶飲節。（柯宗緯翻攝）

新崛江封街3天辦手搖茶飲節。（柯宗緯翻攝）

臺灣手搖茶飲國際馳名，經濟部商業司在今年首次舉辦「2020臺灣手搖茶飲節」，共徵選出117家實力派手搖茶飲業者，不論是手作沖泡研磨好茶、主打當季水果茶、創意甜品手搖茶等，都以濃郁好茶搭配在地食材，激盪出臺灣好滋味，讓臺灣手搖茶「飲」領潮流、「飲」爆全世界。27日至29日連續三天在高雄新崛江商圈封街舉辦「2020臺灣手搖茶飲節」活動。

適逢感恩的季節，商業司爲感謝平安、祝願幸福，特別於11月27日至29日在高雄新崛江商圈舉辦「2020臺灣手搖茶飲節」活動，邀集來自全臺文青派、網美風、療癒系、星光幫的30家手搖茶飲業者，帶著自豪的招牌手搖茶飲一起來比拚，以茶色佐創意，搖出一杯一杯視覺與味覺雙享受的傳奇手搖茶飲，要用創意與新鮮，解決你的渴。

經濟部商業司副司長陳秘順表示，活動除了知名手搖茶飲搖翻天外，還有超過70家的美味茶食、愛心公益及新崛江商圈店家等百家好店一起總動員，現場還加碼消費滿500元，就有機會把Switch、手搖飲品券(如： 日出茶太、老虎堂、康青龍人文茶飲、大苑子等)及餐廳餐券(如：福華飯店、西堤、饗食天堂、果然匯、陶板屋、小蒙牛等)等好禮帶回家，讓你好吃、好喝、好玩、過好年。

此外，手上還有振興三倍券的市民朋友，假日趕緊帶上您的家人、邀集三五好友、結伴兄弟與閨蜜，在周末假日的午後來到高雄新崛江商圈，享受微涼秋風、熱舞音樂、手搖茶飲及紓壓美食，一起振興經濟，刺激消費，爲明年的豐收繼續衝衝衝。

經發局主秘呂德育指出，高雄市政府為振興商圈、夜市經濟，同時也慶祝高雄百歲，將於12月1日起推出「高雄一百週年慶 PHONE狂GO物時時抽」活動，預備了破紀錄的93臺GOGORO電動車及398支最夯的iPhone 12等超多大獎，將於12月1日至31日的活動期間「每兩小時」抽出一支iPhone、「每天」抽出三臺Gogoro得主，打造全臺最狂、中獎率最高的週年慶活動，民眾最低只要使用「200元三倍券」或「單筆消費滿500元」就有機會抱回最夯的iPhone 12和Gogoro電動車。

(中時 )