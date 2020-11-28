甫於今年10月10日開館的巫登益美術館，座落於台北地標101大樓內，堪稱台灣最高美術館，近日並迎來首任館長—前警政署副署長，也是彩墨藝術家蔡俊章，他表示：「美術館設立在台灣地標，有著得天獨厚的區位優勢，期許巫登益美術館能將彩墨藝術發揚光大至全世界。」

前副總統吳敦義特別出席並頒發館長聘書，頒證儀式後，由台灣優勢產業對外合作委員會、中國文物協會、台灣亞歐國際教育學院、巫登益美術館共同主辦，台北101巫登益藝術沙龍也拉開帷幕。此次藝術沙龍展出多幅巫登益的作品，尤以長20餘公尺，以長江三峽為題的《江山萬里圖》尤為震撼。

《江山萬里圖》為巫登益早年應邀赴長江游覽後，見如刀削斧劈般的斷崖岩壁大受撼動，回台後即開始構思創作，歷時3年完成。巫登益以彩墨見長，從事繪畫創作近一甲子，吸收東西方傳統與現代繪畫精髓，透過有我之境和無我之境，將傳統精神引入現代社會，形成獨特的巫登益彩墨風格，畫作被多個美術館與收藏機構典藏。為慶祝美術館開幕，本次大展有多幅歷年創作首度公開。

(旺報 )