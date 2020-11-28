2020台北金融博覽會在台北市世貿一館熱鬧展開，台新銀行與特力集團雙強聯手，結合特力集團旗下特力屋、特力和樂HOLA及hoi好好生活等選品，透過VR技術打造了未來傢俱商城，將虛擬的消費場景，真實帶進消費者生活中，讓消費者即使宅在家中，也能沉浸在擬真的傢俱購物天堂。

台新銀行表示，虛擬商城VR居家館金融創新服務，在展覽現場就吸引許多好奇的民眾爭相排隊體驗，多數人對於VR傢俱館中可以隨喜好更換傢俱品項、顏色，材質，快速準確的挑選適合自己的傢俱擺件感到新奇有趣。另為提供最佳的購物體驗，台新銀行全台首家推出VR結帳模擬流程，讓體驗者從挑選傢俱到結帳，都能在虛擬商城中直接完成，同時還能依照自己的購物需求，選擇專屬的優惠推薦以及分期、貸款服務。

台新銀行指出，因應5G世代的來臨，傳統的網購服務已無法滿足消費者購物需求，依據國外研究及國內媒體報導指出，疫情使得多數民眾減少出門購物意願，而AR（擴增實境）／VR（虛擬實境）的創新應用，將為民眾的居家購物習慣帶來顛覆性的改變，未來不論民眾置身何處，只要戴上VR設備，就能立即進入擬真的購物環境，體驗身歷其境的全新購物感受。

對這次的跨界創新合作，台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀強調，現代人十分忙碌，期盼富有溫度及人性化的服務來協助提升生活品質，該行與特力集團同時觀察到民眾的需求，藉由數位服務上的創新合作，將生活購物與金融結合，讓金融服務更貼近民眾生活需求。

特力集團企業資料技術暨客戶分析管理部副總經理陳駿楠也說，特力集團近年來積極進行數位轉型，透過AI、物聯網及VR等技術的導入，就是希望藉此更貼近市場脈動，優化消費體驗，進而提升品牌信任度，本次與台新銀行的合作，正是實踐這份服務信念的具體行動。

包國儀認為，這次台新銀與特力集團跨界合作，是Richart Life APP 生活金融無界限的核心精神的延續與落實，將持續突破生活與金融服務的界線限制，為金融服務開創更多的可能性。歡迎民眾於金融博覽會展覽期間至台新銀行展示攤位（金融理財區─B516）「台新X特力屋 VR居家館」親自體驗，完成指定任務，還可獲得超值優惠券。

(工商 )