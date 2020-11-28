疫情指揮中心28日公布國內新增九例境外移入新冠肺炎確診病例，其中八例來自印尼，一例自美國入境。

由於印尼疫情嚴峻，疫情指揮中心表示，為維護國內防疫安全及減少印尼籍移工境外移入病例持續發生，即日起，新增暫緩「PT. LAATANSA LINTAS」及「PT. PRIMA DUTA SEJATI」共二家印尼外國人力仲介公司仲介移工來台工作。

加上先前已暫緩PT. SENTOSA KARYA ADITAMA、PT. VITA MELATI INDONESIA、PT. EKORISTI BERKARYA及PT. GRAHA AYUKARSA等四家印尼外國人力仲介公司，目前共暫緩六家印尼外國人力仲介公司仲介移工台工作，同時，被點名的仲介移工無論有無取得簽證，即日起都暫緩入境。

指揮中心指出，近期印尼籍移工確診個案持續增加，11月20日起，已要求所有入境台灣的印尼籍移工都需強制集中檢疫。

指揮中心指出，未來六家印尼國外人力仲介公司，經印尼政府衛生單位確認其防疫措施改善且出具已無疫情的證明，報經指揮中心同意後，才能重新仲介印尼移工來台工作。

28日新增的個案，指揮中心表示，有四個案例都是印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至30多歲，11月25日搭乘同一班機來台工作，其中有三人入境時主動告知有不適症狀，一人則無症狀，但主動告知有服用藥物，不過事後經釐清為維他命C，四人都在機場採檢，因檢出陽性並在今日確診。

指揮中心已掌握四人的同班機接觸者共37人，其中16人為前後兩排座位旅客，列居家隔離，21人為機組員，因有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心表示，另有三位個案，也都是印尼籍女性移工，年齡介於20多歲至40多歲，是11月13日搭乘同一班機來台工作，入境至檢疫期間無症狀，11月26日進行集中檢疫期滿前採檢，因檢出陽性並確診。由於三人無症狀，且檢疫期間未與其他人接觸，故無須匡列接觸者。

指揮中心指出，還有一位是印尼籍20多歲男性移工，11月15日來台工作，入境至檢疫期間均無症狀。

最後，則為為本國籍40多歲女性，長期居住美國，因計畫返台探親，11月19日入境，迄今無疑似症狀。個案居家檢疫期間，提出外出奔喪申請，於11月26日由衛生單位安排自費採檢，因檢出陽性並確診。由於個案無症狀，且居家檢疫期間也未與其他人接觸，因此無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計109,612例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含107,619例排除），其中648例確診，分別為556例境外移入，55例本土病例，36例敦睦艦隊及一例不明；另一例（案530）移除為空號。確診個案中七人死亡、556人解除隔離、85人住院隔離中。

(工商 )