總部位於美國內華達州拉斯維加斯（Las Vegas）的網路鞋商Zappos，台裔執行長謝家華（Tony Hsieh）在領導公司20年後最近宣布退休，今天傳出他以46歲之齡辭世。

美聯社援引KLAS電視台報導，根據謝家華創立的Downtown Partnership（DTP）公司所發表的聲明，謝家華今天辭世時家人隨侍在側。

DTP公司發言人法齊歐（Megan Fazio）透露，謝家華在康乃狄克州去世。但他未說明任何細節。

DTP公司聲明說：「謝家華的善良與慷慨感動了他周圍的每個人，永恆照亮這個世界。」「散播幸福是他一貫的信念，因此與其悼念他的逝去，我們請你們加入我們一起頌揚他的生命經歷。」

謝家華在領導Zappos 20年後最近退休，他致力於振興拉斯維加斯地區。

內華達州州長西蘇拉克（Steve Sisolak）今晚在推特上發文：「謝家華在協助改造拉斯維加斯市中心上扮演關鍵角色。」「在這艱難的時刻，我和太太凱西（Kathy）向謝家華的至親好友致上慰問之意。」

(中央社)