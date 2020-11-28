悠遊卡公司參加11月27日至11月29日在台北世貿一館舉辦的「2020 FINEXPO台北金融博覽會」，台北市長柯文哲28日蒞臨攤位體驗，悠遊卡公司特地致贈柯市長的個人化悠遊卡，卡面上有柯市長的Q版畫像，相當傳神。

柯市長蒞臨悠遊卡攤位，主要體驗敬老卡綁定LINE個人化服務的流程，綁定後可在悠遊卡LINE官方帳號中即時查詢敬老卡點數，台北市敬老卡除了可以搭捷運、公車、計程車，還可使用公營場館，例如運動中心，長者帶著一張卡片，就能輕鬆享受無現生活的便利。

除此之外，柯市長還駐足在特色悠遊卡展覽牆，對悠遊卡公司近幾年積極發展3D造型悠遊卡，開拓產品新藍海連聲稱讚，也對悠遊卡不為人知的冷知識相當好奇。

悠遊卡公司在金博會攤位設置的悠遊付體驗區，現場在公車「嗶乘車」扣款機前，柯市長用手機親自嘗試「嗶」一下就通關的便利性，同時也在消費體驗區以悠遊付QRcode消費，買了一杯冰涼的生啤一飲而盡，感受直接以手機QRcode消費的快速及便利。

(工商 )