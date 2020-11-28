香港知名導演王晶曾執導多部經典港片，包括《賭神》、《賭俠》、《九品芝麻官》等等，在演藝圈有不可撼動的地位，而他31歲大女兒王子涵也隨爸爸進演藝圈當演員，26日王晶替愛女慶生，特別曬出王子涵1歲時的嫩照，也意外曝光了妻子的美貌，讓網友大為驚豔，直呼她乍看竟神似邱淑貞。

王晶26日開心祝王子涵生日快樂，並曬出一家三口的泛黃老照片，只見當年才24歲的他，戴著黑框眼鏡，看起來是十分青澀的小哥，他從後抱著妻女，而才1歲大的王子涵睜著水汪汪的大眼睛，模樣十分可愛，一家和樂的舊照片散發出溫馨氣息。

王晶曬出舊照為女兒慶生。(圖/翻攝自王晶微博)

王晶也在內文有感而發，「從父親的老相冊中找到大女兒一歲時的一張家庭照，我當時24歲，時光真是一名他媽的大盜。」然而網友的注意力卻被王晶妻子吸引，紛紛為她的美貌折服，「夫人好美」、「顏值不輸女明星」、「像萬綺雯」，甚至有人說妻子眉宇間有邱淑貞的氣質，調侃王晶喜歡的類型都沒變。

而壽星王子涵也發文，「只過生日，不長大」，分享捧著生日蛋糕的美照，一雙白皙大長腿時分吸睛，事實上，雖然王子涵懷有星夢，透過爸爸踏入演藝圈，但多年來一直沒有代表作品，直到去年演出港劇《荷里活有個大老千》，才終於嚐到走紅的滋味。

(中時新聞網)