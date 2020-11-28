戴佩妮今（28日）領軍佛跳牆樂團為本屆「愛之日常」演唱會下午場壓軸，也是他們今年首場演出；戴佩妮表示：「現在除了台灣以外的地方，疫情又日漸嚴重，所以很感恩可以有演出。」聊起她接下來的工作規劃？戴佩妮透露希望明年下半年推出新專輯，但考量很多合作的樂手目前仍無法入境台灣，為新專輯進度增添許多未知數。受到疫情影響，已將近一年沒有為了演出「裝假睫毛」完妝的戴佩妮，笑稱自己胖了4、5公斤。

戴佩妮表示，之前預訂的2場海外演出因疫情而受到影響，「今年尚未收到其他活動邀約，無論是佛跳牆或者戴佩妮」。至於跨年？團員們說：「其實彼此有一個默契，因為團圓相聚不易，所以會約定一個日期，過了約定的日期才會各自答應不同的邀約。但就偏偏這麼不巧，永遠都超過那個日期！」笑說是很民主的樂團。

問團員們今年有沒有打算因應疫情生個「防疫寶寶」？大伙兒笑稱自己都是孩子，需要人家，戴佩妮更表示：「沒有打算生小孩，因為團員們就是我的寶寶。」由於疫情，戴佩妮已一整年都無法飛回馬來西亞老家，就連她原本預計今年3月到英國進修四個月的計畫，也因疫情而被打斷，但很慶幸「學費還沒付出去」。

(中時 )