大陸長沙一對老夫妻，始終對媳婦的貞節存疑，懷疑她生的一對孩子，可能不是親孫子，李姓人夫為了證明老婆清白，讓父母消除疑慮，決定帶2個孩子去做親子鑑定，從來沒懷疑過孩子身分的他，看到檢測結果超崩潰，沒想到2個孩子都是老婆跟別人偷生的。

據《瀟湘晨報》報導，李男表示，家人認為他太老實，只知道在外頭工作賺錢，反倒是妻子愛打牌、好打扮、朋友又多，因而懷疑4歲兒子可能是別人的。

李男為了消除家人疑慮，日前便帶4歲兒子做親子鑑定，一周後鑑定結果出爐，他與兒子果真沒有親子關係，李男當場如晴天霹靂，一聲不吭轉身就離開鑑定中心。

4天之後，李男再帶7歲女兒做親子鑑定，5天後鑑定結果顯示，自己與女兒也沒有任何血緣關係。鑑定中心表示，過去驗出一個小孩不是親生子常有，但2個都不是，卻是第一次，工作人員感到驚訝，於是決定對父女倆重新檢驗一次，沒想到結果與第一次相同，

得知一對兒女都是不是自己親生，李男憤怒遭欺瞞戴綠帽，失望難過拿著鑑定報告表示，將對偷腥妻子提告求償，為自己討回公道。

(中時新聞網)