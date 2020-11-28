彰化建國科大進修部舉辦迎新活動，火辣煽情表演影片外流引發爭議。登台表演的女團隨後也被網友找出來，就是女子表演團體「跳跳糖 Pop Candy」。這組女團經常受邀至各大廟會慶典、遶境活動及酒館餐廳演出，今年還參與吳宗憲與王彩樺合唱的歌曲MV錄製。FB粉絲專頁按讚追蹤人數超過16萬人。

根據該團粉絲專頁PO出的行程，11月27日晚間確實在建國科大有演出活動。 引發爭議的表演項目疑似是「動感椅子舞」，對於這起校園風波，「跳跳糖 Pop Candy」舞團總監回應媒體時指出，原定表演是3首曲目，1曲約5分鐘，女舞者們在男同學身邊環繞熱舞，是臨時加碼演出，也強調影片中4名女舞者並未有過多肢體接觸，也沒有不堪入目場景，請各界不需過度放大檢視。

「跳跳糖Pop Candy」擁有多位成員，女性舞者身材姣好顏值高，台北、宜蘭、台中、高雄等地演出超過千場，十分受歡迎。據曝光的11月演出行程表，此團每天都有2至8場表演。舞者甚至必須拆成小團，才能應付邀約。演出型態從廟會舞台熱舞、遶境吉普車鋼管舞到夜店火辣秀都有。

該團在尾牙演出招攬廣告打出「尾牙指定女子表演團體」名號，宣稱可以按照客戶需求設計表演內容。除了有活力啦啦隊開場舞、耍大旗迎賓開場秀、魔幻小丑魔術舞、熱情森巴羽毛舞、面具柺杖舞、LED雷射秀等熱鬧演出，另外還有帽子性感長腿女神秀、韓國流行舞蹈、古典扇子舞滿足不同場合表演需求。

據了解，相較於知名表演團體動輒6位數的價碼，此類草根型表演團體演出價碼親民許多、因此成為各大廟會、地方活動和公司行號尾牙常見的熱門小天團。

(中時新聞網)