大陸國務院國資委副主任翁杰明27日表示，近年來中國多部門集中力量解決資産評估、土地處置等長期制約公司制改革的突出問題，推動國務院國資委監管的中央企業全面完成公司制改革。

翁杰明說，通過公司制改革，中央企業體制機制不斷完善，動力活力有效激發，並帶動各項改革持續深化，企業發展質量效益顯著提升。

一是企業獨立市場主體地位進一步鞏固強化。公司制改革明確了政府承擔有限責任，國資監管機構按照出資關係對企業履行出資人職責，實現政企分開、政資分開。完成公司制改革以來，國務院國資委以管資本爲主加快推進職能轉變，加大授權放權力度，在生産經營管理等方面賦予企業更多自主權。

二是中國特色現代企業制度建設不斷深化。目前，除2家事業單位之外，95家中央企業全部建立董事會，其中82家外部董事占多數。健全「三重一大」（重大事項決策、重要幹部任免、重大專案投資決策、大額資金使用，必須經集體討論做出決定）決策制度，有效發揮黨委（黨組）的領導作用。中央企業集團層面全部實行「雙向進入、交叉任職」的領導體制，實現黨委(黨組)書記、董事長「一肩挑」。

三是市場化經營機制加快轉換。以公司制改革爲契機，進一步深化市場化改革，有力促進激勵約束機制不斷完善，市場化經營水平不斷提高，企業的活力和效率明顯提升。目前，中央企業621戶子企業已選聘職業經理人近5000人，119戶控股上市公司實施了股權激勵，集團總部部門數量平均壓縮超過17％，人員編制平均減少20％。

四是股權多元化等深層次改革有力推進。公司制改革完成以來，國藥集團、南航集團、東航集團積極推動股權多元化改革，引入具有協同效應的戰略投資者，實現了股權結構不斷優化。積極有序推進充分競爭行業和領域混改，有效探索電力、民航、電信、軍工等重要領域混改，中央企業所屬子企業中混合所有制企業戶數占比超過70％，有力促進了各種所有制資本取長補短、相互促進、共同發展，有效推動了企業加快轉換經營機制，提高了國有資本配置和運行效率。

(旺報 )