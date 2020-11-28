黃鴻升（小鬼）28日迎來37歲冥誕，旗下品牌AES舉行新品發表會，好友吳映潔（鬼鬼）、海裕芬、柯有倫、坤達、李易、李千那、風田、張立東等人都來支持。柯有倫表示：「生日嘛，一定要來支持一下，我很少陪他過生日，今天也不是因為生日，因為他的牌子經營很久，我從小就知道，所以要過來支持一下。」他沉默片刻說：「他現在人不在，所以我們要過來。」他坦言自己沒夢到小鬼，「很多人都說有夢到，滿想念他的，有幾次都起來要找他去打球，但是又……今天想念他的人都在這邊了，還是要一直想念他」。

與小鬼情同兄妹的鬼鬼則表示：「鬼哥今天生日辦秀，一定很開心，我今天才剛從山上（小鬼長眠陽明山）下來，幫他唱了生日快樂歌，我剛帶著可樂、咖啡跟氣泡水，但現場已經很多，覺得他應該很撐。」她笑稱自己還買了小蛋糕上山，本來吹完蠟燭想要吃，結果一說想吃，忽然吹來一陣風把蛋糕翻倒，「想說他應該不想讓我吃，我跟阿喜、無尊，現場蠻多粉絲，我們還一起唱歌」。

柯有倫想念好友小鬼。（盧禕祺攝）

海裕芬一向與小鬼感情好如姊弟，她聽到「冥誕」兩字，先是說：「用生日啦。」隨即透露連兩天在陽明山都看到超漂亮彩虹，「不管別人說那是什麼自然現象，我都覺得那是他傳給所愛之人的訊息，希望他很在乎的人都平安快樂。」她27日去陽明山路上還飄雨，結果東西一放好就放晴，「大家一拍大合照看到彩虹就很激動，還有《綜藝玩很大》的人，很幸運，只要有他就會有晴天」。

(中時 )