HOOD to COAST人車接力賽台灣賽27日於台東鹿野深夜開跑，HOOD to COAST人車接力賽長達24小時不間斷的毅力路跑，由5名選手加上1輛汽車，協力完成全長170公里的極限挑戰！台灣賽由台東鹿野高台開跑，沿途經過八仙洞、石梯坪等著名打卡景點，一覽台灣東海岸最美景觀。情歌王子范逸臣、「雷氏姊妹」理莎與艾美、運動甜心伊伊攜手好姊妹梓梓初次挑戰路跑活動、新世代蛙后李詹瑩等運動網紅挑戰完賽。

最終前3名隊伍都順利在12小時內順利完賽，冠軍「鋼鐵部隊」以11小時2分35秒成績率先抵達終點，成員王子銘也分享，儘管棒次因為強大風勢耗盡體力，但靠著隊友們在車上互相鼓勵，最終順利拿下冠軍寶座。第2名則由市民跑者組成「堅心絕隊」以11小時24分46秒奪下。

第3名由路跑教練梁哲睿以及李翰暄等人組成的「教練等一下」，以11小時51分5秒的成績完賽。「雷氏姊妹」雷艾美、雷理莎雖然帶傷上陣，但有平常一起練習的神隊友幫忙，以12小時11分17位居第4名的佳績。

情歌王子范逸臣今年首度挑戰HOOD to COAST台灣賽。(主辦單位提供)

雷理莎這次與姊姊雷艾美雖在賽前有些許傷勢，但熱愛跑步的雷氏姐妹很開心強調以「玩」賽性質來參加HOOD to COAST，藉由此機會用雙腳感受花東之美。雷氏姐妹在完賽後分享，這次姐妹參賽感覺有別以往，沿途隊友們互相加油、給予補給，更有團隊的凝聚感，比起獨自參賽更能享受沿途花東美景。

情歌王子范逸臣去年參加世界四大極地超馬拉松巡迴賽的納米比亞沙漠極地賽事，完成7天6夜全程250公里的艱鉅比賽。今年首度挑戰HOOD to COAST台灣賽，他表示每個隊友要在一天內平均分段跑約30公里的路程，相當考驗意志力。

(中時 )