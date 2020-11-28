實力派演員吳慷仁昨（27）日罕見發文表達不滿情緒，原來是出遊遭民眾無禮偷拍；偷拍事件後，網友們意外注意到他們兩人的出遊照，發現各種情侶特有視角，眼神快流出蜜，推敲他們甜蜜出遊，沒想到認愛後光速又高調放閃。

吳慷仁和邵雨薇認愛後，兩人愛得大方不怕被看到，昨日吳慷仁在臉書曬出在光復糖廠吃冰淇淋的照片，其中一張他舉著冰淇淋對著鏡頭露出超甜微笑，有網友一看就聯想是「女友視角」；而邵雨薇也有在臉書分享在海邊的美照，及騎腳踏車的影片，大多數人一看就是「男友視角」。

吳慷仁舉著冰淇淋對著鏡頭露出超甜微笑，有網友一看就聯想是「女友視角」。(圖/ 摘自吳慷仁臉書)

而邵雨薇也有在臉書分享在海邊的美照，及騎腳踏車的影片，大多數人一看就是「男友視角」。(圖/ 摘自邵雨薇臉書)

不少眼尖網友從兩人的照片，儘管沒有同框，但從照片背景推測他們是一起去東北角玩，而且還穿了情侶拖鞋，從各種細節看得出來他們正在熱戀期，照片中的眼神都看起來超幸福。

吳慷仁低調出遊卻被民眾偷拍，讓他罕見在臉書表達自己的不滿情緒，怒轟「你們真的非常不尊重他人，氣到我一度想走向前，唸你們一頓」，更直言「偷拍不可取」；不過，有網友認為吳慷仁會動怒，應該是身旁有女友邵雨薇，兩人互動被拍到才會如此生氣。

(中時新聞網)