花蓮地方自治史上頭一次鄉長罷免案，富里鄉全鄉13個投開票逐一開出票數。（民眾提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮地方自治有史以來第一次罷免案，富里鄉長陳榮聰罷免案今在全鄉13個投開票所進行投票，罷免、反罷免相互較勁，投票率為12.65％，同意罷免974票，不同意罷免82票，無效票33票，同意罷免票數不足投票人總數四分之一，罷免案未通過。陳榮聰說，「不擔心是騙人的，但我會悉心檢討」。

陳榮聰感謝支持的鄉民、村長、代表，讓他這次通過這個過程，對於罷免事件，也會悉心檢討，他說，畢竟沒做好才會被提罷免，也會請鄉里大佬來互相溝通，會盡量來補平，不希望變成地方分裂，事情都過了，也沒錯過什麼大錯，多說無益，就是會改進。

「罷免陳榮聰辦事處」成員之一、富里鄉羅山社區發展協會理事長林益誠說「我們接受結果」，他說，投票罷免是民主政治發展一個過程，透過罷免機制，可以讓執政者能有所警惕，林說，台灣村落人與人逐漸疏遠，在這次提案罷免過程中，到個村落一票一票連署拜託，重新讓村民情感獲得連結，一起關心自己家鄉未來，這過程是美好的。

陳榮聰曾任縣府秘書、南區服務中心主任、議員、鄉代主席及農會總幹事等職，上任鄉長後因接連爆發設置垃圾轉運站、鄉政座談與農會封路等事件爭議，引來鄉民不滿，組織「罷免陳榮聰辦事處」提案罷免。罷免7大理由，暴力追打鄉代表、言語污辱村長、以鄉公所名義濫訴興訟、忽視客籍人士權益、浮編預算,造成地方財政負擔虧空鄉庫、怠惰行政、多次以撕毀協議並封鎖停車場收費等。

縣選委會公告，富里鄉罷免投票人數為8607人，通過此案，除了有效同意票數多於不同意票數，且同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，也就是，富里鄉投票人數四分之一同意票門檻（2152）同意票，才可通過罷免。

開票結果，投票人數1089人、投票率12.65％，有效票為1056票，同意罷免974票、不同意罷免82票，無效票33票，罷免案為否決。依選罷法規定，罷免案否決者，任內不得再提罷免。

繼富里鄉長陳榮罷免投開票後，花蓮縣選委會公告另有2起罷免成立案，分別為秀林鄉代連一龍、秀林鄉景美村長金治雄，預計12月12日投票。

(中時 )