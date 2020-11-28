台灣基進立委陳柏惟曾放話要「1個打35個國民黨立委」，但在立法院朝野肢體衝突中，卻被國民黨立委林為洲架住脖子拉開戰場。有網友不禁酸說，查埔人不要只剩一張嘴。

針對被林為洲架住脖子拉開戰場。陳柏惟不滿表示，「下一次的話，我的態度只會比現在更強硬。上次說1打35讓我可以站著離開，林為洲想把我拽倒在地，5個人反撲倒，我下次要挑戰36個。」

陳柏惟也叫屈指出，媒體居然報導「我站著的打輸了」「躺在地上的打贏了」，非常荒謬。

PTT網友酸說，「可憐打輸老人。」、「嘴砲替代役，連70幾歲老人立委都撂不倒。」、「先偷襲老人才勉強打倒一個 結果又在嘴砲。」、「連國民黨老人都打輸，要怎麼對抗解放軍。」

也有網友表示，「好啊，趕快去拜館長為師。」、「好啦，快去找館長特訓吧。」，「可憐，被定位成小丑，還自以為勇士，哈哈哈」、「這次還不到10就被打趴了，只剩一張嘴，不忍噓。」、「還有下次？查埔人不要只剩一張嘴。」

(中時新聞網)