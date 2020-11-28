新北市鶯歌陶瓷博物館28日舉行「鶯歌藝術季－陶藝服裝創意大賽」決賽，從全國294件服裝設計中挑出20件入選作品，參賽學生將陶瓷元素融入服裝，以現場走秀方式展現，實踐大學學生陳怡君的「知否」服裝以青花瓷杯子為主體，特殊設計獲評審和企業青睞，榮獲第一名。

陶博館去年公開徵求「鶯歌陶瓷產業提昇」參與式預算提案，鶯歌在地傑作陶藝公司提出陶瓷服裝創意大賽，獲得民眾支持舉辦。傑作陶藝董事長許元國表示，來陶博館參觀的民眾僅有3成是真的來欣賞陶藝，因此有必要跳脫靜態方式，以較活潑的方式舉辦活動吸引一般民眾。

新北市副市長吳明機出席頒獎時表示，市府持續規畫推動「三鶯文創整合計畫」，希望將鶯歌打造成藝術城，這是鶯歌藝術季著重在跨域、創新的精神，從市府到社區參與式預算提案，再到學生陶瓷服裝作品，共同以創意思維活化傳統產業，也可培養專業設計人才，非常有意義。

決賽冠軍陳怡君表示，自己從去年7月開始發想設計服裝，以青花瓷為概念，將藍白相間花紋、纏枝紋設計在衣身上，並運用雨傘結構支撐起衣身，設計出青花瓷杯身服裝，「很意外自己會得到第一名」她說，這次參賽者實力堅強，但也感謝評審青睞，之後會將4萬元獎金繼續用在服裝設計上。

(中時 )