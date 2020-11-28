台灣人投資不少都是以黃金為主，而過去大家買黃金的時候大多都是以銀行的黃金存摺為主，但隨著科技越來越發達，區塊鏈的應用也越來越廣泛之下，台灣的全金集成公司就推出了創新的區塊鏈「DEAC黃金提貨單」，不僅主打新手都能輕鬆使用「GoldPro」APP 24小時下單，更打破了過去買黃金的不方便及金額門檻，其訴求用戶只要18元台幣，即能像網購一樣下單買黃金，而且更能憑區塊鏈上的提貨單，到台北3個營業處兌貨貨真價實的黃金。

全金集成公司的「DEAC黃金提貨單」就是由資深的科技律師劉立恩所創辦、接著又被BitoPro暨ACE交易所青睞而接續注資而成。（石欣蒨攝）

黃金一直以來都被視為保守投資者的最佳投資方式之一，連全球最大對沖基金Bridgewater Associates橋水資本的創辦人Ray Dalio，也一直以來對投資大眾建議「增持黃金」，在其全天候投資組合中就具有7.5%的黃金投資，而全金集成公司的「DEAC黃金提貨單」就是由資深的科技律師劉立恩所創辦、接著又被BitoPro暨ACE交易所青睞而接續注資而成，而其推出的跟目前流通的黃金穩定幣不一樣，因為擁有1顆DEAC，即等於擁有1公克黃金提貨權，可以真實兌換到實體的金幣或金條，對於保守型的投資者來說，最後能夠拿到、看到實體黃金，比起僅看著存摺中的數字感覺更為安心。

而DEAC就是要打破過去消費者在購買黃金的時候，需要購買實體黃金的一定門檻，劉立恩就表示以往可能購買實體最小的黃金單位就要以5錢到1兩在買，動輒都要花上萬元以上，而DEAC就主打輕鬆完成購買步驟，只需在GoldPro上以Email及手機號碼註冊即可開始「讓銅板變黃金」的投資，不管小至小資族、大至基金經理人也能使用，而且同時支援臨櫃、網銀、PayPal、台灣Pay付款。

全金集成公司將於明天（29日）前在2020 Taipei FINEXPO台北金融博覽會中與大家介紹全新的「DEAC黃金提貨單」，透過「GoldPro」APP輕鬆24小時買黃金。（石欣蒨攝）

至於DEAC上的黃金系統也會跟著全球各國的黃金報價，內部再換算匯率，消費者即可像網購一樣，輕鬆以臺幣結帳，而提貨單也電子化放於不能刪除或抹滅的區塊鏈上，「為了讓消費者安心，DEAC的信任機制就有2層，第1就是區塊鏈是無法作假，第2就是消費者只要去實體店看看，就能知道到底自己買的黃金究竟能不能提領。」，未來也會在各國落地發展後，即可以當地貨幣結算。

劉立恩也分享到，現在與2000年時期的黃金均價相比，已經升值了4.2倍之多，以複利來說一年可達8%的報酬率，雖然對於投資客來說並不是很棒的獲利，但對保守投資的人來說，就是很適合的方向，而且在抗通膨的優勢下，1年能達到5-8%報酬率就已經很夠，因為黃金並不會跌價太大，「DEAC就是要讓大家用1瓶可樂的錢都能買得到黃金，最後還能領到黃金。」

(中時 )