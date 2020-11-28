行政院長蘇貞昌昨(27)日以最狼狽姿態登上備詢台，新民調陸續出爐指出，因萊豬進口等爭議，蘇揆聲望趨向負面評價，不滿意度持續攀升；然而，蘇貞昌雖不得人望，綠營地方首長卻紛紛送暖發臉書文力挺，「保蘇」氛圍逐漸形成。根據「美麗島電子報」最新民調顯示，蘇貞昌的正向評價是47.6%，跟上次比掉了9.4個百分點；負向評價是47.2%，跟上次比則增加9.2個百分點。名嘴李正皓指出，這樣的趨勢來回是18趴，蘇貞昌已經進入死亡交叉。另外，根據TVBS民調中心昨最新調查指出，相較8月底滿意度，蘇貞昌至今下滑一成至38%，首度跌破4成，同時不滿意度增為44%。該調查指出，這是蘇貞昌二度擔任行政院長以來，滿意度首度低於不滿意度。蘇貞昌民意支持度持續探底，不只黨籍立委在國會賣力護航，就連地方首長也相繼出手「保蘇」。最早動作的首長是新竹市長林智堅，他在本月21日發文力挺表示，「這半年因為有蘇貞昌院長帶領的內閣團隊，讓台灣成為世界防疫的典範，也帶領台灣在全球經濟的衝擊下挺了過來，更讓世界知道台灣是不可或缺的一份子。」屏東縣長潘孟安則在23日發文說，這段時間以來，蘇院長跟整個團隊一定承受巨大壓力，但此刻他只想說聲，「謝謝蘇院長、謝謝政院團隊！」當時，蘇貞昌因愛將丁怡銘失言風波早已焦頭爛額，潘孟安來自南國的溫暖甚是時候。緊接著，總統蔡英文於25日民進黨中常會前宣示，蘇貞昌使命必達，目前沒有內閣改組規畫，更讓全黨意識到要拚「保蘇」。昨日藍綠大戰之前，人在金門參訪的桃園市長鄭文燦一早即發文，「蘇院長工作的每一天，都在努力讓台灣更好，這樣頂真的蘇院長，值得我們繼續支持。」綠營目前最強的鄭文燦常被指為下屆閣揆、總統人選，該篇發文具有指標意義。隨後，台南市長黃偉哲發文表示，「幸好蘇貞昌院長帶領的內閣團隊勤奮打拚，從口罩國家隊到防疫、紓困與振興方案，中央地方一條心和縣市政府協力合作，國人同胞得以平安健康、正常生活」，支持院長繼續拚。藍綠大戰一結束，高雄市長陳其邁也立即送暖表示，「曾在行政院服務，充分了解蘇院長的認真、拼命。像是疫情初期，過年無休，經常到半夜一兩點都還在討論應對措施，戰戰兢兢，就是要守住台灣」，支持蘇貞昌繼續衝。觀察綠營動向，雖然萊豬爭議已成甩不開的「執政包袱」，蘇貞昌民調恐持續探底，但上至總統，下至具高民意支持度的地方首長連續一週紛紛發文「保蘇」，可知只要蘇貞昌本人沒辭意，閣揆之位穩穩坐下去的機率不低。

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(中時新聞網)