黑豹旗4強戰由穀保家商對上興大附農，穀保前取得領先優勢，不過7、8兩局後援投手出亂流，讓興大附農追到只剩1分差，危機時刻穀保派出U18中華隊投手林昱珉上場救火，最後投1.1局飆3K無失分，順利助球隊挺進冠軍戰，尤其對決最後打席送出再見三振，林昱珉怒吼好幾聲展現氣勢，成為比賽最高潮一刻。

7、8兩局興大附農攻下4分，尤其8下連敲4支安打，選手與場邊加油團氣勢高昂，此時穀保面臨只領先一分、二壘有人的危機，派出林昱珉上場，順利用三振中斷對手攻勢，林昱珉賽後說，「上場時對手氣勢很好，所以先搶好球數，要壓制他們的氣勢。」

林昱珉透露球隊前幾名打者球速都落在145公里左右，自己也差不多，因此用比較多變化球對決，成功收到好效果，9下續投再讓對手三上三下，尤其最後一打席對決興大附農戴永韋火藥味十足，林昱民第一球偏內角，兩人在場上眼神交流互相致意，最後成功用再見三振結束比賽，林昱珉也罕見握拳怒吼情緒激動，「第9局很興奮，喊了好幾下，接下來為明天冠軍戰備戰，一定要上場！」

這次黑豹旗穀保高三選手不多，以一、二年級為主，總教練周宗志表示希望讓學弟有更多大賽經驗吸取成長養分，林昱珉也說前面學弟沒有經歷過大賽，敢在場上塞內角已經很不錯了，「這次只有4個高三，用技巧、技術展現給學弟看，讓學弟吸收經驗。」也相信劉家翔、沈家羲還有一年半時間能成長。

(中時 )