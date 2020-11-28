雙11電商大戰才剛過，藝人伊能靜超強購買力讓大家嘆為觀止；她自己也在微博上和大家分享，這次雙11她狂掃了900件商品，光開箱完的紙箱，就讓不少網友直問：「姐，我去妳家收紙箱可行？」；老公秦昊見老婆驚人的購買力，也開玩笑的說：「這兩天拍戲的時候右眼皮老跳，今天破案了」。

面對這些巨量的包裹，伊能靜也順便拍起開箱影片，只是數量實在太多，讓她不得不分好幾次拍攝；先前她身著紫色睡衣蹲在地上開箱，邊拆還自己更新貨進度，稱快遞才到了30幾個，家裡的倉庫已經爆滿了。

伊能靜拆包裹，順便拍攝開箱影片 (圖/ 伊能靜微博)

今天(28日)，伊能靜更新了第二支開箱影片。除了拿出自己愛用的洗衣精外，更說因為秦昊對麩質嚴重過敏，所以自己也努力找哪些食物是不含麩質，同也時誇讚自己賢惠。

影片中能看到，伊能靜為了拆箱這些商品，可說是從白開拆到夜晚，中途還看到快遞小哥在黑暗中送貨；有些網友也質疑伊能靜是不是在業配打廣告，她也鄭重提出澄清，並開玩笑說，秦昊為了讓她買東西，外出工作已半年沒回家了。同時也順便向老公喊話，雙12要繼續打破紀錄。

伊能靜貼心幫老公找無麩質的食品 (圖/ 伊能靜微博)

(中時新聞網)