中華民國農會28日辦理「農好市集暨農業推廣成果展」，現場有「農好市集展售」、「農業推廣成果展」、「雜糧小學堂成果展」、「農好手作教室」、「疊杯競技」、「益智闖關」等系列活動。（馮惠宜攝）

新冠肺炎疫情造成出國旅遊不便，全民瘋國旅，為推廣優質農產品及呈現農業推廣成果，中華民國農會28日辦理「農好市集暨農業推廣成果展」，現場有好農好物市集展售等系列活動，也透過頒獎表揚國產雜糧十大經典體驗路線、青農帶路十大食農體驗經典路線推薦農村旅遊亮點。

中華民國農會總幹事張永成指出，農業推廣更是農會存在的核心價值，是農業施政重要的助力及農業產業傳承的推手。近年來，中華民國農會挹注龐大自有推廣經費加乘辦理更多有關青年農民輔導、協助青少年發展、農村婦女培力及高齡者照顧等農業推廣工作。

本次成果展活動內容主要包括：「農好市集展售」、「農業推廣成果展」、「雜糧小學堂成果展」、「農好手作教室」、「疊杯競技」、「益智闖關」等。農好市集計有23個攤位，邀請來自全台農會、青農、有機及友善耕作農民參加展售，推廣安全且具在地特色的優質農特產品。

農業推廣成果展以靜態展示呈現本年度辦理的亮點活動，如：青農帶路-十大食農體驗經典路線、國產雜糧十大經典路線、茶覺輕旅行-十大台灣特色茶旅行、食農體驗幸福實現農業體驗活動、阿公阿嬤家傳食譜分享、藜米饗宴料理食譜以及魅力農村攝影比賽作品展等；雜糧小學堂成果展由10個國產雜糧產區農會輔導青少年發揮四健作業組做中學的精神，設計有趣的活動推廣國產雜糧。

(中時 )