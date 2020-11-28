香港新冠肺炎第4波疫情嚴重，衞生防護中心傳染病處主任張竹君公布，香港今日(28日)新增84宗確診個案，其中包括80宗本地個案，其中27宗源頭不明，其餘53宗與之前個案有關連，當中48宗為「歌舞群組」，該群組確診人數已增至415宗；另有3宗輸入病例。香港累計個案6124宗。另外，今日新增的初步確診個案則約有80宗。

據公布，歌舞群組的確診者涉及嘉諾撒書院1名教師，該校須停課14日，全校師生須做病毒測試。該患者的1名家人於德貞女子中學任教，該教師昨日(27日)最後上班，該校須再停課1至2日，等待其檢測結果證無確診方能復課。

27宗源頭不明個案方面，包括屯門卍慈小學1名清潔工，該校須停課2周、全校師生亦要接受病毒檢測。另外，歷山大廈「8½ Otto e Mezzo BOMBANA」餐廳1名廚師確診，另有1名職員列初步個案，該餐廳需要停業。

香港醫管局公布，截至今日上午9時，過去24小時共有15名確診病人出院，至今共有5328名病人康復出院。現時共有567名確診病人分別於20間公立醫院留醫，其中7人情況危殆，4人情況嚴重，其餘556人情況穩定。目前香港公立醫院已啟用619間負壓病房，合共1137張負壓病床。

(旺報 )