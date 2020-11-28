台灣基進黨立委陳柏惟，近日在臉書開直播嗆聲國民黨，立院萊豬攻防，他要「1個打35個」，但27日當天卻被鎖喉架走拉開。他28日再嗆「豬內臟是珍貴食物，養尊處優貴族不知老百姓辛苦」，並發豪語要「1打36」。對此，宅神朱學恒反諷，陳柏維又站起來了。

陳柏惟28日在台中受訪回應指出，國民黨潑豬內臟，令他感到不齒。他強調，如果未來再來一次，他的態度只會比現在更強硬，更發下豪語開嗆：「下次要挑戰36人」。此外，他也點名國民黨黨團總召林為洲，在他心目中的地位，已從「真小人」提升到「偽君子」。

陳柏惟強調，他動手第一時間還在他後面講「柏惟，我幫你拉開、我保護你」。但陳認為，這叫做「背刺」，當時，還有很多人手抓著他，一方面說要保護他、但是一方面又在後面偷襲他。並對媒體報導「我站著的」打輸、「躺在地上的」打贏了，相當有意見。

對於陳栢惟這番說法，朱學恒同日也透過臉書回應，「經過一夜的思考，台派最大希望，台灣安全的最後一道防線，終於明白自己輸在數學」。朱學恒解釋，國民黨實際上是38-2=36，並不是陳柏惟先前喊出的38-2=35。朱學恒還不忘酸，其實「柏惟沒有輸，柏惟只是忘了驗算，柏惟又站起來了！」。

經過一夜的思考，台派最大希望，台灣安全的最後一道防線陳柏維終於明白自己輸在數學！ 38-2=36 並不是 38-2=35！！！ 柏維沒有輸，柏維只是忘了驗算！柏維又站起來ㄌ！ 由朱學恒的阿宅萬事通事務所發佈於 2020年11月28日 星期六

(中時新聞網)