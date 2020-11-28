公館國小推動食農教育，打造開心農場。（何冠嫻攝）

公館國小推動食農教育，將自然科學知識帶入生活環境，利用操場角落打造開心農場，並計畫將廢棄遊具變身為瓜棚、百香果棚，讓學生親手翻土種菜、澆菜，體驗農民耕作辛勞外，更了解如何耕作以及植物的生長，進而更珍惜食物，再透過廢物創新價值，也讓循環經濟觀念向下扎根。

公館國小校長張茂富表示，公館是農產大鄉，有芋頭、紅棗、芥菜等，農產品質更是聞名全台，加上許多家庭有務農經驗，藉由推動食農教育，加深對在地特色、農產的認識外，孩子們在學校也能傳承農村文化，回到家更能與爺爺、奶奶、爸爸、媽媽有共同話題，交流意見與經驗，並且能從耕作的過程中體會工作的不容易，進而愛惜食物。

公館國小在操場角落空地打造開心農場，並規畫田間課程，將自然科學知識帶入生活環境，依據四季生長的蔬菜以及當地特產，帶領學生親手種植、管理，近距離觀察植物的生長，推動食農教育，喚醒學子友善土地、珍惜食物。每天排隊手壓水井、灌溉除草、關心植物生長狀況，已成為學童們的例行公事。

此外，校方也將廢棄的攀爬架遊具再利用，預計當作絲瓜棚、百香果棚，創造廢棄遊具的第二生命外，更繼續陪著學童學習成長，扎根循環經濟觀念。

(中時 )