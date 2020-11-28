大陸廣電總局近日又有新規定，聲稱為了積極傳播正能量，包括網路直播平台、電商直播平台都要「切實採取有力措施不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」，消息一出引發輿論熱議。現在大陸官媒人民日報海外版旗下帳號「俠客島」，日前更進一步撰文點名劣跡藝人為何人？直言這些人必須封殺。

根據俠客島文章指出，2014年廣電總局發出禁令，點名封殺有吸毒、嫖娼等違法犯罪行為的劣跡藝人，要求各級各類廣播電視播出機構停播相關人員參演的電影、電視節目、網路劇、微電影等。禁令發出後的一段時間內，這些人確實銷聲匿跡。隨著新科技興起，又有一些劣跡藝人瞄準直播、慈善等露臉良機，為復出鋪路。

20170320中天新聞 柯震東解禁！ 〈瓦城〉奪年度男演員獎

接著俠客島更點名台灣男星柯震東，還有大陸藝人陳羽凡、范冰冰、翟天臨、黃海波共5人為劣跡藝人，其中更稱「曾涉吸毒醜聞的柯震東一度被雪藏，如今在社交平台上玩起直播，還與粉絲親密互動」。

29歲柯震東以電影《那些年，我們一起追的女孩》走紅，還因此獲得第48屆金馬獎最佳新演員獎，從台灣紅到對岸，獲邀演出《小時代》系列電影。然而他2014年與好友房祖名爆出吸毒事件，重挫演藝事業，直到2016年演出《再見瓦城》入圍金馬獎最佳男主角才再受肯定。

(中時新聞網)