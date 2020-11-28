桃園一名黃姓男子愛慕鄰居一名女子，2015年11月27日得知對方腦部開刀，行動不便，竟趁對方洗澡闖入求歡，還對她說「給我愛一下」，隨即摸胸指侵得逞，女子憤而提告求償200萬元，法院審理後，將黃男判刑3年6月，賠償90萬元。可上訴。

判決書指出，受害女子指控，黃男與鄰居聊天，得知她剛開完腦部手術，四肢行動不方便，事發當天下午5時許，她洗完澡要穿外褲時，黃男突然闖入住家，見她下半身僅穿內褲，突然開口說喜歡她很久了，希望可以跟她「愛一下」，隨即對她襲胸指侵，直到她大喊要報警，黃男才放手離去，事後由女兒驗傷報警提告。

黃男在法庭審理時辯稱，當天進入女子住家，看她跌倒扶她起來，約5分鐘過程，絕無對她性侵猥褻。

但法官根據女子的指控，認為黃男嚴重戕害女方性自主權與人格尊嚴，犯後又否認無悔意，遂依強制性交罪判處3年6月徒刑。民事部分，女子受害後身心重創，請求精神撫慰金200萬元，審酌雙方經濟情況與被害人遇害所受精神痛苦，判黃男應賠90萬元。全案可上訴。

★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時新聞網)