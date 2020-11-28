《紐約時報》27日爆料，儘管美駐聯合國總部大使布倫博格(Andrew Bremberg)，5月底才親自向世界衛生組織(WHO)提交7大條件，試圖表達對WHO在新冠疫情中的不滿並要求改革；孰料數小時後，美國總統川普便自行在白宮宣布退出WHO，不論美外交官還是WHO秘書長皆完全不知情，「看了電視才知道」。

報導中指出，布倫博格提出的「7大狀」包括：1. 調查新冠病毒的源頭並公布WHO處理疫情的過程。2. 譚德塞應呼籲大陸提供活病毒樣本，並要求停止審查大陸醫師與記者。3. 譚德塞應承認各國在疫情其間限制出遊為正確的做法。4. 派員至臺灣取經防疫。5. 預先批准新冠藥物與疫苗。6. WHO代表人員數應由國家資助比率決定。7. WHO應支持七大工業國提出的改變。

據美方官員表示，由於譚德塞拒絕接受或任何「協商」，結局便是川普退出WHO。WHO官員表示，美國要求的「7大狀」還算合理，其實無須以「大砲打小鳥」的方式提出改革要求，而是循一般管道協商。如此可避免「脅迫」的感覺，雙方也可以輕鬆的態度協商。

WHO如何回應疫情大流行

不過，《紐時》披露部分內容恐觸及政治敏感地帶，加上譚德塞不願承擔疫情擴散的責任與譴責，最終選擇「絕不屈服」。WHO顧問高斯丁也認為，「這不能稱為協商，根本是勒索」。

「7大狀」顯然出自白宮、國務院與衛生部之手；不過，川普逕自宣布退出WHO的行動，卻讓日內瓦的一票外交官大吃一驚。事實上，布倫博格在日內瓦與歐洲盟友討論時，歐洲代表還希望能阻止美國撒手離開WHO。

「7大狀」反映出的是美國與川普對WHO的不滿。儘管拜登有意重新加入WHO，但「7大狀」突顯出的問題如果沒有改善，川普留下的破碎關係勢必為拜登繼承，如何推動改革讓金主與受援者都滿意，將是未來重點。

(中時新聞網)