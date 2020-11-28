最近公布的民調結果顯示，民進黨的支持度持續下滑，而國民黨的支持度則出現回溫。對此，台北市議員徐巧芯認為蘇揆強硬處理萊豬、牛肉麵風波和民眾對NCC觀感不佳是3項主要原因，並指藍綠支持度黃金交叉的可能越來越高。

徐巧芯27日在政論節目《新聞面對面》中表示，經歷了2020年總統大選、前高雄市長韓國瑜罷免案和高雄市長補選的挫敗，國民黨內部的團結和凝聚力確實有找回來。她也指出，對於如何把關萊豬的議題上，藍營內部沒有雜音，地方政府都支持，政黨在中央也全力在處理。

徐巧芯指出，中間選民和年輕選民回流，是於對民進黨的不滿的反應，在最近的幾份民調中，年輕選民和國民黨支持者回溫現象很明確，甚至從8月開始看，民進黨的支持度掉了10個百分點，「所以民進黨掉，國民黨小幅拉升的時候，兩邊黃金交叉的可能性就越來越高了」。

除了藍豬議題，徐巧芯認為，牛肉麵事件是最大的破口，「20到40歲選民，他們最有感的，不是假查廠、貨號一半這些比較專業的東西，應該是牛肉麵、民進黨網軍做圖被抓到，年輕人會去聊這些事情，蘇貞昌坦白說處理的非常不好。

最後，徐巧芯也說，蘇貞昌在最討厭的政治人物中名列前茅，她認為和網軍治國、民眾對NCC觀感，加上強硬處理萊豬，這3件事情造成民進黨往下，國民黨往上。

(中時新聞網)