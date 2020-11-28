婆媳關係該如何拿捏才能恰到好處，是道難解的問題。日前一名人妻悲痛表示，先生擅自將她的鑽戒拿去改造成項鍊後送給婆婆，婆婆更在她面前炫耀，「好看嗎？這是用我兒子送妳的結婚鑽戒和玉珮請師傅做成結合款。」這口氣她怎麼也嚥不下去，直說自己根本是被羞辱，更爆料自己嫁給先生這15年來都在忍受先生的言語霸凌，「我想我忍到有病了。」

這名人妻昨(27)日在臉書社團「靠北老公2.0」上發文怒控，先生未經她的同意便將當初的結婚鑽戒，拿去給師傅結合玉珮做成項鍊，接著轉送給婆婆，收到禮物後，婆婆更在她面前大肆炫耀，「等我人不在了，這條項鍊就轉到妳女兒手上。」

一時還反應不過來的她便詢問先生究竟是怎麼回事，沒想到先生竟悠悠的回答，「我送妳的結婚鑽戒，沒看妳戴一直放著，所以花錢製作一條項鍊送給我媽當禮物。」當下的她簡直晴天霹靂，但婆婆似乎是在一旁看好戲，還走到鏡子前不斷擺弄，心情十分愉悅。

這件事又勾起她10年前的悲痛回憶，原來10年前先生也拿了她的幾對黃金手環、戒指、項鍊擅自去變賣成現金，事後更理直氣壯，「若被小偷偷了就什麼都沒有了，先賣掉再說。」

崩潰的人妻痛喊，「這是我嫁了15年的強勢夫家，我常要忍受我老公的言語霸凌，我想我忍到有病了。」而網友們看完也紛紛怒回，「為什麼要忍？他們都沒在尊重你了」、「對別人的忍讓就是對自己殘忍」、「放生，讓自己重生」、「好扯！什麼樣的媽媽教出什麼樣的兒子」。

(中時新聞網)