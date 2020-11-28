2020藝術進區活動進入最終回吸引超過4000位大小朋友到場同樂。（台南市文化局提供／曹婷婷台南傳真）

2020藝術進區活動進入最終回，今天由朱宗慶打擊樂團2於南科園區迎曦湖南側草坪，帶來閉幕場壓軸演出《擊樂嘉年華》，吸引超過4000位大小朋友到場同樂，為2020藝術進區系列活動畫下完美句點。

今年度閉幕場由市長、現場貴賓和演出團隊以打擊樂宣告2020藝術進區活動完美落幕，黃偉哲表示，藝術進區自8月底開跑以來，每場次都有這麼多觀眾到場支持，感謝市民朋友對藝術進區的熱愛，也肯定市府團隊深耕文化的用心。

為豐富在地企業文化與藝文推廣，今年首度與科技部南部科學園區管理局合作，結合藝文與公益，合作舉辦「2020藝術進區閉幕場」，當日下午先有「 2020南科愛心月野餐趴」活動，邀請南科園區各大企業匯聚愛心一起參與愛心園遊會擺攤，積極參與幫助南科地區弱勢家庭。

朱宗慶打擊樂團2為藝術進區帶來精彩的《擊樂嘉年華》閉幕演出。「朱宗慶打擊樂團2」以創意、清新、專業的獨特風格，綻放打擊樂的青春光芒。《擊樂嘉年華》節目精心挑選輕鬆歡愉、適合親子共饗的擊樂曲目，並安排互動橋段，讓團員與觀眾近距離交流，將歡樂的氣氛分享給所有與會觀眾，使此次音樂會成為親子共賞的美好回憶。

「藝術進區」執行迄今屆滿10周年，累積已達308場次，超過22萬人次參與，粉絲數也逾1.5萬人次，同時，也看到台南市劇場參與觀眾的改變，台南文化中心演藝廳觀眾近10年分布比例原台南縣31區比例由25％提升至40％，藝文消費人口不再侷限於市中心，2019年以來，表演場次平均單場次觀眾突破千人，足見市府團隊在地方文化均權的努力耕耘成果。

(中時 )