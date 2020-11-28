被文化部定為「國寶」的台灣前輩畫家林玉山《蓮池》，於「經典再現－台府展現存作品特展」展出。（陳淑芬攝）

「經典再現－台府展現存作品特展」，28日在國美館開幕，將展至明年4月11日。（陳淑芬攝）

國美館28日舉辦「經典再現－台府展現存作品特展」開幕儀式，集結1927年起開辦10屆的「台灣美術展覽會」（台展）及自1938年起接續舉辦6屆的（府展）等16屆展覽的現存作品，蒐整近百年遷移流轉、分散各地珍貴現存作品及史料，展出前輩畫家陳澄波、林玉山、郭雪湖及陳進等83件經典作品，展場並復刻當年情境呈現民眾眼前。

國立台灣美術館表示，自2019年規劃「台展復刻･經典再現」出版計畫，將共16回的台展及府展16冊展覽圖復重新付梓，邀請成功大學教授蕭瓊瑞展開蒐集調查，延續保存日治時期台灣美術紀錄，在2020年3月出版。此外，並推出「經典再現－台府展現存作品特展」，28日舉辦開幕儀式，文化部次長蕭宗煌、立法院副院長蔡其昌、蕭瓊瑞等人與會，將展至明年4月11日。

國美館館長梁永斐致詞時感謝各界借展的單位及收藏家的協助支持。他表示，展出作品的藝術家包括台灣籍31名、日本籍5人，其中有台灣7名女性畫家，可見，當時女性從事繪畫也有相當傑出表現；展品共83件，有東洋畫39件、西洋畫39件及素描5件。其中，東洋畫創作年代從1927年到1943年；西洋畫則從1927年到1943年，展品中以前輩畫家陳澄波作品最多，繪畫及素描等有16件。

(中時 )