黑豹旗4強戰由穀保家商對上興大附農，穀保二壘手黃劼希運氣不佳，守備時兩度挨球吻，一次在鎖骨、一次則是跨下，兩次被流彈擊中都讓他露出痛苦表情，不過他賽後表示傷勢沒有太大影響，尤其在胯下「中蛋」後他跪在場上許久，下半場輪到他還是敲出安打，他透露自己受傷反而更亢奮。

黃劼希這次4強戰2度受傷，4局下半守備時被不規則彈跳的滾地球打到右鎖骨位置，擋下球後仍迅速傳向一壘刺殺打者；5局下半同樣是滾地球彈起來用身體擋下，黃劼希傳向一壘結束此局後跪在地上許久，防護員及教練也趕緊上場拍拍他的腰部，黃劼希露出痛苦表情，不過仍選擇繼續奮戰。

6局上半黃劼希就是首名打者，即使前半局受傷仍敲出二壘打，表現英勇，總計4打數敲3安猛打賞且有2分打點，他賽後苦笑表示，「打到右邊的蛋蛋還有鎖骨，都沒事，但腹部有痛痛的。」黃劼希透露自己受傷後反而更亢奮，想要在場上有好表現。

而總教練周宗志也肯定黃劼希越打越好，「他原本是球隊前兩棒選手，但最近練習賽有2學弟表現不錯，放在前兩棒，黃劼希放在後面棒次。」黃劼希表示教練有提醒他放開來打，調整自己後收到不錯效果。

(中時 )